OSIMO – Grave incidente stradale intorno alle 15 lungo la Statale Adriatica, all’altezza dello svincolo per il Cargopier, a Osimo. Una moto e un’auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento da parte della polizia Stradale di Senigallia, giunta sul luogo per effettuare i rilievi di rito e regolare la viabilità.

Lo schianto, stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuto mentre la Opel Corsa sembra fosse intenta a girare a sinistra, provenendo da Osimo, quando dal senso di marcia opposto sopraggiungeva la moto. A seguito dello scontro tra i due mezzi il centauro, un 27enne, è piombato sull’asfalto.

Chiamato il 112, sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce Gialla di Camerano con l’automedica di Osimo. Successivamente, si è reso necessario anche l’intervento di Icaro partito da Torrette e atterrato poco distante dal luogo dell’incidente, dopo aver verricellato il medico.

Il centauro è stato quindi accompagnato sull’ambulanza di Camerano e trattato dall’equipe medica e infermieristica dell’eliambulanza, quindi trasferito sull’elicottero una volta stabilizzate le condizioni e trasportato in volo a Torrette con un codice rosso.

Soccorso anche l’automobilista.