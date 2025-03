FANO – Incidente tra quattro vetture in autostrada A14, in direzione nord, all’altezza del casello di Fano, questa mattina intorno alle ore 8:15. Cinque le persone coinvolte. Una di loro è stata trasportata in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona. Un’altra persona invece, per essere estratta dalla vettura, ha richiesto il supporto dei vigili del fuoco, nonostante non risultasse incastrata nell’auto.

L’autostrada è stata ridotta ad una corsia per circa un’ora e mezza poi, terminate le operazioni di messa in sicurezza, è stato ripristinato il normale scorrimento del tratto autostradale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Fano, il personale sanitario, l’eliambulanza e la polizia autostradale per i rilievi.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti.