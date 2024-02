POTENZA PICENA – Terribile incidente oggi pomeriggio in contrada Castelletta, tra Potenza Picena e Montelupone:

Per causa ancora in fase di accertamento, un’auto e uno scooter si sono scontrati. Nell’impatto ha perso la vita una donna di 44 anni che viaggiava in sella al mezzo a due ruote.



Sul posto il 118, la Croce Gialla di Recanati e la Croce Rossa di Porto Potenza. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Civitanova.