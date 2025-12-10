Corridonia nello scorso mese di ottobre si è trasformata in un museo a cielo aperto grazie al progetto "Rigenerare Humanum Est", che ha segnato il ritorno della Biennale di scultura contemporanea Forma e Materia.

La città maceratese ha rappresentato un laboratorio urbano tramite installazioni en plein air e percorsi sensoriali.

Il viaggio artistico ha toccato tre poli espositivi:

Il parco di Villa Fermani con un evento incentrato sulle opere di Francesco Roviello, Egidio Del Bianco, Rocco Natale e Valerio Valeri.

È stato anche presentato uno spazio destinato alle opere del premio Lanzi 61 di proprietà del Comune di Corridonia, degli artisti Benetton, Sguanci, Peschi e Guidi Bragaglia.