SENIGALLIA – Sono oltre mille le firme raccolte a Senigallia (Ancona) in vista delle primarie del centrosinistra. A renderlo noto è il comitato organizzatore della consultazione che si è riunito ieri pomeriggio per ricevere i fogli con le firme raccolte a sostegno dei due candidati, Dario Romano e Marco Lion.

Il comitato parla di “notevole successo di partecipazione democratica” e di “candidature che hanno superato abbondantemente il quorum richiesto”, 150 firme ciascuna: un risultato che “testimonia la grande attenzione e il profondo interesse che la cittadinanza ripone nel percorso che porterà alle elezioni amministrative della prossima primavera”.

Fissate per l’11 gennaio 2026, le primarie dovranno individuare il candidato a sindaco per il centrosinistra che sfiderà poi l’attuale sindaco Massimo Olivetti, alla guida del centrodestra compatto, pronto per un secondo mandato. Dario Romano è capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale ed è stato anche presidente della stessa assise durante il secondo mandato da sindaco di Maurizio Mangialardi; a contendergli la guida del centrosinistra c’è Marco Lion, ex vicepresidente della Provincia di Ancona e parlamentare dei Verdi per due legislature tra il 2001 e il 2008. Attualmente è impegnato nel mondo associazionistico come presidente della sezione locale di Italia Nostra, pronto a dimettersi in caso di elezione a primo cittadino senigalliese. In vista delle votazioni di gennaio sono previste iniziative dei singoli candidati ma anche confronti pubblici alla presenza di entrambi. Potranno votare alle primarie aperte del centrosinistra tutti i cittadini di Senigallia. Si vota dalle 8 alle 20 di domenica 11 gennaio 2026