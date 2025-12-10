FERMO – Incendio nella notte in un appartamento a Lido di Fermo, i vigili del fuoco salvano una donna e spengono le fiamme. Paura nel corso della nottata appena trascorsa per un incendio divampato all’interno di un appartamento al terzo piano di una palazzina sulla costa fermana.

L’allarme è scattato intorno alle 2 di notte. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con un’autoscala e due autobotti. Gli uomini del 115, una volta entrati nell’appartamento, hanno portato in salvo un’inquilina, una donna di circa 50 anni che poi è stata accompagnata dai sanitari del 118 al pronto soccorso in codice giallo. A quel punto, evacuata la casa, i vigili del fuoco hanno domato le fiamme e provveduto alla bonifica dei locali.

Un intervento durato circa 5 ore. Sul posto anche le Volanti della polizia di Stato. Sono in corso accertamenti per risalire alle cause dell’incendio.