ANCONA – La Protezione civile delle Marche ha prorogato all’intera giornata di domani, venerdì 11 settembre, l’allerta meteo gialla (criticità ordinaria), relativa al pericolo di frane e piene dei corsi minori. I settori interessati sono quelli settentrionali e centrali, le province di Pesaro Urbino e Ancona e la fascia settentrionale della provincia di Macerata, da Civitanova e Macerata all’interno fino a San Severino e Camerino.

Le Marche da ieri però sono già nella morsa del maltempo. Vigili del fuoco al lavoro su tutto il territorio regionale. 160 gli interventi effettuati nelle province di Pesaro Urbino e Ancona tra il pomeriggio e la serata di ieri e la mattinata odierna, in particolare per la rimozione di alberi e rami caduti, oltre ad altre situazioni legate alle conseguenze delle intense precipitazioni e del forte vento.



Nel Fanese un motociclista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto intorno alle 18 lungo sp16 Orcianense durante il nubifragio di ieri che si è abbattuto sulla città. L’uomo, un 54enne residente a Mondolfo, stava viaggiando in direzione San Costanzo quando ha perso il controllo della moto, finendo nel fosso a sinistra della carreggiata. Sul posto sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, che lo hanno recuperato dalla scarpata. Il motociclista è stato trasportato in codice rosso all’ospedale regionale di Ancona.



Disagi anche ad Ancona, dove ieri sera la Galleria del Risorgimento è stata chiusa chiusa in entrambe le direzioni a causa di un incidente che ha coinvolto più veicoli (con il passaggio consentito solo ai mezzi pubblici). Code e traffico in tilt in centro città anche a causa dello spegnimento di lampioni e semafori a causa delle scariche dei fulmini. Nel capoluogo è stato attivato nella serata di ieri il Centro operativo comunale.

I danni maggiori sono stati provocati dai fenomeni di downburst, il vento che scende velocemente da un fronte temporalesco e si espande linearmente in tutte le direzioni, con raffiche che possono anche superare di molto i 100 km orari. A Marina Dorica, il porto turistico di Ancona, una burrasca di vento ha fatto volare via gli arredi esterni di un bar. Le violente raffiche di vento hanno trascinato via persino un mobile pesante come l’erogatore della birra alla spira.