MAROTTA – Incidente in autostrada in direzione nord tra Marotta e Fano intorno alle 17 di oggi. Coinvolte due autovetture.



Sul posto è arrivata l’eliambulanza che ha calato il medico con il verricello per l’impossibilità di atterrare e soccorrere i feriti. Una persona è stata trasportata a bordo di Icaro in codice di media altra gravità al pronto soccorso dell’Ospedale Regionale di Torrette.



Lo schianto ha creato rallentamenti e code tra lo svincolo Marotta-Mondolfo e l’allaccio Fano-Fossombrone.

IN AGGIORNAMENTO