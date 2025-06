"Non sono frasi che solitamente uso, è stata solo una reazione ad una provocazione, per la quale sinceramente chiedo scusa se qualcuno si è sentito tirare in causa in qualche modo, ma non fanno certo parte del mio pensiero". Così l'assessore regionale Stefano Aguzzi chiede scusa e spiega il contesto della frase pronunciata durante un battibecco in aula con il consigliere dem Romano Carancini, definita omofoba e che ha suscitato lo sdegno in particolare di associazioni come Marche Pride e del Pd.