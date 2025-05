PESARO – Un sedicenne è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un incidente che si è verificato questa mattina a Pesaro, sull’Interquartieri, in via Pertini.



Il giovane a bordo di uno scooter ha tamponato un’auto della Polizia, ferma ai margini della strada per soccorrere un’automobilista in panne.

Un urto violento, in seguito al quale il ragazzo è volato dal suo motorino schiantandosi sull’asfalto. Il ragazzo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette ad Ancona.