FERMO – Erano circa le 8 di questa mattina quando la macchina dei soccorsi è stata attivata per due ciclisti coinvolti in un incidente stradale, lungo la Statale Adriatica, al confine sud tra Fermo e Porto San Giorgio (Fermo): è avvenuto lungo la statale Adriatica e ha visto coinvolti due giovani ciclisti e un’auto. Ancora da definire la dinamica.

Per uno dei due ciclisti, il 118 ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza che, dopo essere atterrata a poche decine di metri di distanza dal punto dell’impatto, ha preso in cura il ragazzo per poi elitrasportarlo all’ospedale Torrette di Ancona. Le sue condizioni non sembrano fortunatamente critiche. L’altro ciclista, invece, è stato trasportato all’ospedale Murri di Fermo.

Sul posto sono arrivate due ambulanze della Croce azzurra di Porto San Giorgio, l’automedica, i carabinieri, la polizia locale e i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi e, contemporaneamente, di regolare il traffico andato inevitabilmente in tilt. L’incidente, infatti, è avvenuto in uno dei crocevia più trafficati del Fermano.