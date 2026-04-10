RIMINI – I genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi del 12enne Matteo Brandimarti, di San Benedetto del Tronto, dichiarato morto all’ospedale Infermi di Rimini. Il ragazzino, il giorno di Pasqua, era rimasto incastrato nella vasca idromassaggio in un hotel di Pennabilli. Ieri era stata dichiarata la morte cerebrale.



Sull’eventuale autopsia, per stabilire con esattezza la causa della morte, deciderà la Procura di Rimini che ora indaga per omicidio colposo. I genitori infine hanno affidato la difesa all’avvocato Umberto Gramenzi del foro di Ascoli Piceno.