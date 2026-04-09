RIMINI – È stata dichiarata la morte cerebrale del ragazzino di 12 anni di San Benedetto del Tronto che la mattina di Pasqua è rimasto intrappolato con la gamba in un sifone della vasca idromassaggio di un hotel di Pennabilli, nel Riminese.



Il ragazzino, che era rimasto sott’acqua per un tempo prolungato prima di essere liberato, non aveva più ripreso conoscenza.



Dopo quattro giorni di lotta tra la vita e la morte, con parametri vitali instabili e mantenuti dall’uso massiccio di farmici, oggi per il piccolo un nuovo grave peggioramento che ha portato i medici dell’Ospedale di Rimini presso cui era ricoverato a dichiararne la morte cerebrale. E’ in corso in queste ore la procedura di legge



