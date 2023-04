FIASTRA – Grave rottura in una condotta dell’acquedotto dell’Acquasanta in località Acquacanina, tra le frazioni di Meriggio e Oppio, arriva l’ordinanza del sindaco di Fiastra Sauro Scaficchia per razionalizzare la risorsa idrica e fare in modo che tutti i cittadini “possano avere un quantitativo di acqua sufficiente ai bisogni primari”.

Il provvedimento del primo cittadino è stato disposto ieri, 9 aprile, e limita il consumo di acqua nelle località di “Fiastra Capoluogo, Campobonomo, Acquacanina, Sant’Ilario, Polverina e San Marco”. I tecnici sono già al lavoro per eseguire la riparazione, ma non è possibile stimare quando la situazione potrà rientrare alla normalità.

L’Assm sta predisponendo un servizio di autobotti per far fronte all’emergenza, anche perché disagi e problemi si stanno riflettendo anche nei comuni limitrofi, come Muccia, Valfornace e Camerino. Il sindaco camerte Roberto Lucarelli, attraverso un post sui social, ha aggiornato sulla situazione: “Le zone della città coinvolte dal disservizio sono Morro, Casale, Calcina, San Gregorio, Torrone, Sabbieta, Capolapiaggia, Pozzuolo, Teggiole, Statte, via Madonna dei Giustiziati. Si raccomanda un uso attento dell’acqua”.

Anche dal Municipio di Muccia è partito un avviso per la popolazione: “È stata individuata una rottura rilevante nell’acquedotto, pertanto si invitano tutti i cittadini a limitare per quanto possibile l’uso di acqua per evitare di trovarci in difficoltà. Grazie a tutti per la collaborazione e magari passate parola”.