ANCONA – A distanza di quattro anni esatti dalla sua scomparsa, il Comune di Ancona ha deciso di intitolare il centro sportivo di Vallemiano a Luigi ‘Gigi’ Stefanelli, instancabile educatore e divulgatore dello sport di massa. La celebrazione è stata programmata per oggi, venerdì 10 marzo, alle 16.30. Nell’occasione verrà anche scoperta una targa commemorativa all’ingresso.

Gigi Stefanelli ha lottato fin da ragazzo per consentire a chiunque di superare i propri limiti per raggiungere obiettivi o successi e per condividere con gli altri tanti momenti di socializzazione. Le sue lotte in ambito culturale, sportivo e sociale hanno consentito lo sviluppo di ogni tipo di sport e soprattutto un riconoscimento dei diritti degli atleti amatoriali. Inoltre ha reso possibile la partecipazione gratuita a mostre e eventi sociali e culturali a cittadini e studenti.

Presidente della storica società sportiva dorica ‘Garibaldina-Olimpia’, Stefanelli era un vulcano di idee ed innumerevoli sono state le manifestazioni che hanno visto sia marchigiani che sportivi provenienti da altre regioni o dall’estero partecipare ad eventi come la Traversata del porto, il Palio di Ancona, il Festival dell’Adriatico, la Traversata del Passetto, campionati Amatoriali di Atletica e numerose corse podistiche, tra cui spiccano la Marcialonga Dorica e la mitica la Maratona del Conero.

Sempre vicino alle persone fragili, anche grazie ad iniziative ed eventi importanti come l’organizzazione della prima Olimpiade dorica nel 1972, durante il quale un campo di terremotati si trasformò in un’area per una gioiosa festa per grandi e piccini. Oppure quando nel 2002, dopo il crollo la scuola di San Giuliano in Molise, insieme alla sua insostituibile moglie Pina sollecitarono gli anconetani per una raccolta di solidarietà per i ragazzini della sfortunata località, portando personalmente tre camion di beni utili.

È ricordato anche per le incredibili qualità di atleta e il suo impegno è stato spesso premiato dalle autorità civili, locali e nazionali, e sportive. Oggi la sua Ancona dedicherà a Gigi Stefanelli il centro sportivo di Vallemiano.