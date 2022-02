Continua il calo dell’incidenza da Covid19 nelle Marche, e anche gli ospedali danno segnali che fanno ben sperare, con i ricoveri in calo. La fotografia del virus nelle ultime 24 ore dà il senso di una situazione in miglioramento.

I nuovi casi sono 2935, il 41% dei test analizzati. Di questi, 836 sono stati registrati nell’Anconetano, 675 nel Maceratese, 536 nel Pesarese, 414 nell’Ascolano, 365 nel Fermano, 119 fuori regione.

Il contagio maggiore nella fascia 25-44 anni, seguita dai 45-59enni, e dai bimbi 6-10 anni.

In calo i ricoveri totali: sono 361 (-6 in 24 ore), di cui 50 in terapia intensiva (-1) e 311 in area medica (-5). Sono 48 i pazienti nei pronto soccorso della regione (-3 rispetto al giorno precedente).

Il bilancio delle vittime segna una persona nelle ultime 24 ore: si tratta di un 82enne di Cingoli. Sono 3491 i decessi totali.

Sul fronte vaccinale, Marche peggio della media italiana: ciclo completo per il 79,6% dei marchigiani contro una media Italia dell’82%. La situazione peggiora per i bimbi tra i 5 e gli 11 anni: nelle Marche vaccinazione completa per il 10,9% della popolazione target contro la media italiana che è il doppio: il 20,7%.