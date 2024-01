SANT’ELPIDIO A MARE- Tragedia sull’asfalto ieri sera a Sant’Elpidio a Mare, nel Fermano. Un furgone e una bici sono entrati in collisione. L’incidente è avvenuto sulla strada che dalla statale Adriatica porta a Castellano intorno alle 19.

Ad avere la peggio il ciclista, scaraventato sull’asfalto dall’impatto. Si tratta di un 52enne della zona, Euro Pistonesi, che stava viaggiando verso casa, pochi centinaia di metri più giù.

I sanitari accorsi sul posto, chiamati dall’autista del furgone, hanno tentato in ogni modo di salvare Pistonesi ma per lui non c’è stato nulla da fare. Un tratto, quello dell’incidente, che Pistonesi era solito percorrere ma che nella sera di ieri, poco dopo le 19, gli è stato fatale.



Starà ora ai carabinieri di Sant’Elpidio a Mare ricostruire la dinamica del sinistro e le eventuali responsabilità. Sul corpo del 52enne è stata già disposta l’autopsia, mentre per il conducente del furgone è stato disposto come da prassi l’esame del tasso alcolemico e tossicologico