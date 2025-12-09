"Prototipi di futuro, energia e visioni". 11 eccellenze tra le Piccole e medie imprese locali (Pm), sono state premiate da Confapi Industria Ancona nel tempio dello sport italiano, il Club Scherma Jesi, che vanta il record assoluto di medaglie consecutive alle Olimpiadi. Il tradizionale evento degli Awards 2025 si è confermato occasione annuale di confronto e networking. All'evento non è voluto mancare anche il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

"Ogni impresa premiata – ha sottolineato il Direttore Generale di Confapi Industria Ancona Michele Montecchiani – è capace di contaminare il tessuto regionale con nuove energie e visioni: Le Marche non sono soltanto un territorio di tradizione, ma un laboratorio vivo di idee che ogni giorno vengono trasformate in valore".

L'iniziativa a Jesi è stata animata da tre speech: "Il gioco di squadra, Osare senza paura, Il passaggio generazionale", un parallelismo con il mondo imprenditoriale, grazie alla partecipazione di atlete pluripremiate del mondo della scherma: Giovanna Trillini, Maria Elena Proietti, Annalisa Coltorti. Nel corso della serata esibizione live di due giovani promesse del Club Scherma Jesi, tra i più importanti e di maggior successo club schermistici del mondo.

Le aziende premiate

Centro ortopedico marchigiano;

Pastificio artigianale leonardo carassai srl;

Ecoelpidiense srl;

Tamboo srl;

Bespeco professional srl;

Sta2000 srl;

Tecnoresin srl

C.p.m. Gestioni termiche spa;

Elmarc srl;

Padel corporation srl.

Per ogni azienda premiata Dat, la compagnia aerea danese che gestisce i voli di continuità territoriale da Ancona International Airport, ha regalato un buono per due persone su un volo a scelta andata/ritorno sul network voli in Italia di Dad.

Un premio speciale è stato assegnato anche a tre under 30, la medaglia "Giovani di buona volontà": Alessia Bora di Bespeco Professional Srl; Martina Scotti di M.p.m. Srl; Singh Navjot di Sta 2000 Srl.