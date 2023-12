PESARO – Solo saliti nel primo pomeriggio sul tetto della scuola per gioco, un gioco che però rischiava di finire in tragedia.



Protagonisti dei fatti un gruppo di ragazzini di 13 anni. Uno di loro ha proposto di camminare sul lucernaio del tetto del Liceo scientifico Marconi a Pesaro e così ha fatto. Ma la struttura, in materiale plastico, non ha retto il peso del ragazzino, dopo pochi passi si è aperta sotto ai suoi piedi e il tredicenne è finito sul pavimento del piano sottostante, dove si trovano i bagni dell’istituto, un volo di ben quattro metri.

E’ successo oggi pomeriggio alle 15.30. I soccorsi sono stati immediati: sul posto i sanitari 118, due camionette dei vigili del fuoco e poi una pattuglia della polizia. Il ragazzino è stato immediatamente portato all’ospedale regionale di Torrette con gravi lesioni, la sua prognosi è riservata ma, secondo indiscrezioni, il 13enne, che durante il trasporto in ospedale non avrebbe mai perso conoscenza, non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita