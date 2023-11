CASTELRAIMONDO – Un operaio di 21 anni della provincia di Salerno è caduto in un pozzo profondo circa 20 metri e largo circa 1,60, in un cantiere della Quadrilatero per la Pedemontana, a Castelraimondo.

L’incidente è avvenuto questa mattina vero le 8. Il giovane è stato recuperato dai vigili del fuoco, intervenuti anche con una squadra Speleo alpino fluviale: il giovane, imbracato dai vigili del fuoco, è stato portato all’esterno e poi trasportato in codice rosso in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette.

Il 21enne ha riportato un trauma cranico, diverse fratture e uno pneumotorace ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto oltre ai carabinieri anche gli ispettori dello Spsal dell’Asur, il servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro. Sono in corso accertamenti sulla dinamica della caduta del giovane operaio nella profonda buca che sarebbe stata scavata nell’ambito delle opere in cantiere, da parte di una ditta impegnata in carotaggi.