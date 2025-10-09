PESARO – Massimiliano Amadori è tra gli indagati dell’inchiesta Affidopoli. L’ex capo di gabinetto del sindaco Matteo Ricci è tutt’ora nel gabinetto del sindaco Biancani, assunto con contratto fiduciario ex articolo 90 del Tuel. La Procura di Pesaro lo considera una figura chiave, pienamente consapevole delle scelte adottate, sarebbe stata una sorta di cerniera tra la politica e la macchina amministrativa.

Amadori ha ricevuto una avviso di accertamento tecnico non ripetibile e un avviso di garanzia, l’ipotesi di accusa è di concorso in corruzione, la stessa di Matteo Ricci, Massimiliano Santini e Stefano Esposto. Gli indagati salgono a 25. La svolta, dopo gli interrogatori della scorsa estate, sarebbe da trovarsi nello smartphone di Massimiliano Santini dove un secondo profilo WhastApp, non intercettato dal precedente consulente della Procura Gianfranco Del Prete. In questo secondo profilo, l’ingegnere Marco Tinti, il nuovo consulente, avrebbe portato alla luce un quadro di affidamenti e sponsorizzazioni tutti da verificare ma senza ritorni economici per l’ex sindaco Ricci. Amadori avrebbe fatto da collegamento tra l’amministrazione e associazioni.

Il commento di Matteo Ricci

“Massimiliano Amadori è un lavoratore eccezionale, serio e onesto. Sono certo che dimostrerà la sua totale estraneità ai fatti contestati.

Facciamo lavorare serenamente la magistratura, collaborando e confidando al più presto che venga stabilita finalmente la verità su questa vicenda”.

La Procura e gli accertamenti tecnici

La Procura di Pesaro ha nominato l’ingegnere Marco Tinti come consulente tecnico nell’inchiesta, condotta dalla sostituta procuratrice Maria Letizia Fucci, sugli affidamenti diretti del Comune marchigiano tra il 2019 e il 2024. Tinti prenderà il posto di Gianfranco Del Prete, in seguito all’istanza del legale Gioacchino Genchi di recuperare le chat contenute in un numero usato per lavoro dal suo assistito Massimiliano Santini, ex braccio destro di Ricci e anche lui indagato per corruzione. L’intenzione del legale era di far emergere non solo le conversazioni tra sindaco e collaboratore, ma anche il presunto “sistema” degli affidamenti, che coinvolgerebbe anche dirigenti e funzionari del Comune, alcuni dei quali indagati.

“All’esito dell’interrogatorio reso da Massimiliano Santini in data 11 agosto 2025 – scrive l’avvocato Genchi – e in accoglimento dell’istanza di svolgere ulteriori accertamenti tecnici sull’iPhone spontaneamente consegnato dall’indagato, formulata con memoria depositata il 13 agosto 2025, il pubblico ministero presso la Procura di Pesaro ha disposto lo svolgimento di nuovi accertamenti tecnici finalizzati al recupero del secondo profilo WhatsApp utilizzato dal Santini”. La Procura evidenzia “la rilevanza di nuovi e ulteriori accertamenti forensi sul suo smartphone al fine del recupero delle chat WhatsApp riferibili a un profilo business dismesso”.