PENNABILLI – La domenica di Pasqua si trasforma in tragedia a Pennabilli, nel Riminese dove un ragazzino di 12 anni di San Benedetto del Tronto è finito in arresto cardiaco dopo essere rimasto sott’acqua per diversi minuti nella piscina di una spa: è ricoverato in condizioni disperate.

Il dodicenne, in vacanza con la famiglia, si trovava nella struttura insieme ad alcuni parenti quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato risucchiato dal sistema di aspirazione di una vasca idromassaggio, rimanendo intrappolato sott’acqua per un tempo prolungato.

I primi a intervenire sono stati gli addetti del centro benessere, che hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione. Poco dopo sono arrivati i sanitari del 118 che hanno proseguito le operazioni nel tentativo di stabilizzarlo. Vista la gravità del quadro clinico è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso.

Il ragazzo è stato quindi trasferito d’urgenza all’ospedale di Rimini, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Novafeltria. La Procura è stata informata e dovrà chiarire eventuali responsabilità e ricostruire con precisione quanto accaduto.