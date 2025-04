A Numana la spiaggia è ancora spoglia di lettini e ombrelloni ma i balneari si preparano per la nuova stagione, con qualche nodo da sciogliere. Secondo l’indicazione della Regione, gli stabilimenti hanno il via libera all’apertura dal 1° maggio al 30 settembre, ma per un'ordinanza della Capitaneria di Porto delle Marche la presenza dei bagnini di salvataggio è obbligatoria per tutto il periodo di apertura. Disposizioni che mettono in crisi i balneari in difficoltà a reperire il personale per circa il 70% composto da giovani studenti che almeno fino al 7 giugno saranno ancora a scuola.