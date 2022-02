Scende ancora l’incidenza del contagio da Covid19 nelle Marche: nell’ultima rilevazione 1400 su 100mila casi (ieri 1513).

I nuovi positivi sono 3213, il 39,7% dei test analizzati. Dei nuovi casi, 877 si registrano in provincia di Ancona, 800 in quella di Macerata, 597 nel Pesarese, 460 ad Ascoli, 353 a Fermo, 126 di residenti fuori regione.

Il virus corre di più tra i 25-44enni, seguiti dai 45-59enni e i bimbi tra i 6 e i 10 anni.

Per quanto riguarda ricoveri e contagi: il rapporto su 100mila abitanti per le terapie intensive è di 1 a 11. Ovvero, per ogni vaccinato ci sono 11 non vaccinati. Nelle infezioni questo rapporto scende a 2,6: per ogni persona coperta dal siero ce ne sono due e mezzo scoperte.