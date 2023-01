Un altro gesto toccante, per ricordare un ragazzo strappato alla vita troppo presto, un ragazzo che aveva scelto la medicina come vocazione e professione. Con questo spirito la Befana della Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus è approdata nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’Ospedale Salesi di Ancona. Come da tradizione, il 6 gennaio è arrivata la Befana con le sue calze piene di dolcetti e caramelle ed anche quest’anno la Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus, grazie alla disponibilità della Direzione Medica dell’Ospedale Salesi e della direzione del reparto di Oncoematologia pediatrica, ha voluto essere presente per regalare un sorriso ai bambini ricoverati e portare un messaggio di vicinanza e solidarietà alle loro famiglie.



La presidente, Amalia Dusmet ha incontrato i piccoli pazienti ed ha consegnato ad ognuno di loro una “gustosa” calza della Befana. Un momento di distrazione e di serenità per questi bimbi che deve però far riflettere noi adulti, perché il sentimento di solidarietà e di condivisione non può limitarsi ad una giornata, ma deve essere parte integrante della nostra vita. Anche se sono stati raggiunti risultati importanti nella lotta contro le malattie oncologiche, c’è ancora molto da fare e bisogna continuare a parlare di prevenzione ed essere forti sostenitori della ricerca e del lavoro dei ricercatori.



Questi sono obiettivi prioritari per la Fondazione Lorenzo Farinelli Onlus che con diverse attività di informazione, divulgazione e raccolta fondi è impegnata dal 2019 nel sostenere la ricerca, in particolare nell’ambito dei tumori del sangue. É importante quindi non solo festeggiare questa giornata della Befana dedicata ai bambini, ma fare la differenza, rivolgendo un pensiero a chi è meno fortunato di noi e facendo un gesto di solidarietà, piccolo o grande non importa, per sostenere la ricerca.