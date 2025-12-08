“Il Parkinson è la patologia, dopo l’Alzheimer, più impattante sul nostro territorio. Ringrazio il Gruppo KOS per aver acceso un faro su questo tema”.

L’Assessore alla Sanità della Regione Marche, Paolo Calcinaro, esordisce così nel suo intervento in apertura dell’interno dell’evento organizzato dal Gruppo KOS che si è tenuto venerdì al Teatro Delle Muse.

“Fondamentale fare sintesi tra ospedale, territorio e domicilio”, aggiunge l’Assessore.

“I dati parlano chiaro – continua Antonello Morgantini, direttore della clinica Villa Adria KOS di Ancona – e sono circa 5.000 i marchigiani affetti da questa patologia, di cui gran parte in età lavorativa. E sono numeri in constante aumento”.

Per tale motivo KOS propone la costruzione di percorsi innovativi per il suo trattamento e cura, con il supporto di una rete clinica di strutture distribuite in varie regioni d’Italia. Nelle Marche un ruolo importante, integrato con la sanità pubblica, viene svolto dall’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena, oltre che dalle altre cliniche KOS e dai Centri Ambulatoriali Santo Stefano.

“Nel nostro approccio – dice Paolo Guidoni, direttore dell’Istituto Santo Stefano di Porto Potenza Picena – coinvolgiamo attivamente familiari, care-giver e le realtà del terzo settore, perché il Parkinson rappresenta una condizione complessa e sistemica, che riguarda profondamente non solo la persona, ma anche la sua dimensione familiare, relazionale e sociale”.

Al centro dell’evento di venerdì le problematiche degli stessi pazienti, dei loro familiari e caregiver.

Fuori dalle Marche, un ruolo nevralgico lo ricopre la Clinica Villa Margherita KOS di Arcugnano, in provincia di Vicenza, centro di eccellenza nazionale riconosciuto dal Fresco Parkinson Institute, e dal Centro Cardinal Ferrari KOS di Fontanellato in provincia di Parma.

Partner dell’iniziativa sono state proprio le associazioni di familiari e organizzazioni del terzo settore in un convegno che ha avuto relatori di rilievo nazionale, patrocinato da molti soggetti di primissimo piano, come UnivPM, le società scientifica SIRN, SIMFER, Limpe-Dismov, OFI Marche, Fresco Parkinson Institute, AST Ancona, APM, Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della Prov. Ancona, OPI Ancona, Inrca, Azienda ospedaliera universitaria delle Marche, Fisioterapia neurologica & neuroscienze, Ass. Italiana di fisioterapia.