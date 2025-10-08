SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Maxi sequestro di 300 chili di pesce e sanzioni per 20mila euro. é questo il bilancio di un’operazione congiunta condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Ascoli Piceno insieme al Reparto Operativo Aeronavale di Ancona contro la pesca illegale nel Piceno.



L’attività, mirata al controllo della filiera dei prodotti ittici, ha portato all’individuazione di tre pescatori di frodo sorpresi all’alba nei pressi della Riserva Naturale “Sentina”, nel Comune di San Benedetto del Tronto. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati circa 300 chilogrammi di prodotto ittico vario e le reti utilizzate per l’attività illecita. Ai trasgressori sono state contestate violazioni amministrative per un ammontare complessivo di circa 20mila euro.



Il pesce sequestrato, sottoposto ad analisi dal Servizio Igiene degli Alimenti di origine animale dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli Piceno, è stato giudicato idoneo al consumo umano.



Grazie alla collaborazione tra le Fiamme Gialle e la Caritas Diocesana di San Benedetto del Tronto, il pescato è stato donato alle mense e alle famiglie assistite dall’ente benefico.