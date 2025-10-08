JESI – Niente amianto. E nemmeno scarti organici. Edison cambia il progetto per il l’impianto di trattamento dei rifiuti allo studio a Jesi. Dopo il primo no della Provincia di Ancona, oggi l’azienda ha presentato le controdeduzioni in risposta ai rilievi della conferenza dei servizi del luglio scorso, con importanti novità.



L’intento, chiarisce la società, è “superare i rilievi emersi e consentire la conclusione del procedimento autorizzativo”. Insomma per poter proseguire con l’iter, la società è disposta a cambiare direzione, annunciando lo stralcio dal progetto del trattamento dell’amianto, “in modo – scrive Edison in una nota – da eliminare quel rischio residuo che, pur essendo trascurabile , determinava preoccupazione nella popolazione”.



Eliminati anche la gestione dei rifiuti putrescibili e la linea di miscelazione dei rifiuti liquidi. L’azienda auspica che la conferenza dei servizi e la cittadinanza di Jesi “riconoscano il valore di questa ottimizzazione del progetto che accoglie tutte le istanze fin qui rappresentate”. Confidando anche nella concessione delle necessarie autorizzazioni