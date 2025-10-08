A Numana nel week-end fa tappa MArCHESTORIE con “NOSTOS. Storie di mare, di ritorni, di attese”. Direzione Artistica di Bottega Teatro Marche.

Per l’edizione 2025 di MArCHESTORIE, Bottega Teatro Marche – sotto la direzione artistica di Paola Giorgi – propone ai Comuni che le hanno affidato l’ideazione e la realizzazione dei propri progetti (Genga, Numana e il gruppo formato da Servigliano, Belmonte Piceno e Monteleone di Fermo) un itinerario narrativo comune, costruito attorno a un unico nucleo poetico: il concetto di NOSTOS. Attraverso tre percorsi autonomi e originali, ciascuno profondamente radicato nelle caratteristiche storiche, culturali e paesaggistiche dei borghi coinvolti, il progetto affronta il tema del ritorno in forme differenti: un ritorno mai banale, mai lineare, spesso negato o trasfigurato, che si fa viaggio interiore, voce che riaffiora, sguardo trasformato sul passato e sul presente. Apparentemente distanti per geografia, vocazione e paesaggio, questi borghi sono uniti da un filo invisibile ma profondo, che intreccia il mito, la poesia, la memoria collettiva e l’identità. Ogni progetto incarna una voce distinta, ma tutte confluiscono in un unico racconto: quello di una regione che si riscopre attraverso le storie dei suoi luoghi e delle sue persone. A Numana, porto e poesia dell’attesa, il NOSTOS si tinge di mare: il ritorno si fa approdo incerto, eco di voci perdute tra le onde, nostalgia e desiderio, visione e promessa.

IL PROGETTO. Il Comune di Numana, Bandiera Blu e culla di una radicata cultura marinara, accoglie la quinta edizione di MArCHESTORIE con un progetto che affonda nel cuore stesso della poesia e della memoria. NOSTOS – dal greco antico “ritorno” – non è solo un titolo evocativo, ma la chiave simbolica dell’intera proposta culturale. Il ‘ritorno’ qui è inteso come riscoperta delle radici, degli affetti, dei legami con il mare e con la terra, ma anche come esercizio poetico dell’anima: la capacità dell’uomo di tornare alle proprie origini attraverso la narrazione, il ricordo, l’ascolto. Numana è il luogo ideale per far vivere questo racconto: città di mare, antica portualità del Conero, è oggi un borgo che conserva tracce materiali e immateriali di una cultura fatta di partenze e approdi, di reti, di pesca e di silenzi profondi, simili a quelli dei versi poetici.

EVENTI PRINCIPALI.

Venerdì 10 ottobre – Teatro Italia ore 21,00 – Inaugurazione alla presenza delle autorità a seguire “Nell’abbraccio di Penelope – Lezione spettacolo sulla Regina di Itaca” di Cesare Catà. Con Paola Giorgi e Cesare Catà. Musiche originali dal vivo: The Unconventional Affair. Un viaggio poetico attorno alla figura di Penelope, simbolo dell’attesa e della fedeltà. Lo spettacolo unisce filosofia, letteratura e stand-up comedy per restituire la modernità e la profondità della Regina di Itaca, attraverso la voce e il corpo di Paola Giorgi e la narrazione intensa e ironica di Cesare Catà. A fare da tessitura sonora, le musiche evocative del duo The Unconventional Affair. La figura di Penelope viene raccontata a partire dai versi di Omero, riletta nella toccante epistola ovidiana delle Heroides e nei versi del poeta greco contemporaneo Kavafis, che ne celebra la dignità e l’inesausta forza. Penelope è l’archetipo della donna che crea senso con l’attesa: ogni giorno che passa è un atto poetico. In piena coerenza con il progetto NOSTOS, lo spettacolo esplora il ritorno come metafora esistenziale e il gesto dell’attendere come una potente forma di resistenza e d’amore.

Sabato 11 ottobre – Teatro Italia e centro storico ore 17:00 – Inaugurazione Mostra fotografica “Barabba” di Sofia Billi Rostirolla ore 17:30 – “Il mare dentro” – Letture poetiche e narrazioni dalla tradizione marinara ore 18:00 – “Di padre in mare” – Conversazione con i pescatori di Numana Il pomeriggio dell’11 ottobre si sviluppa come un trittico poetico che declina in forma partecipata e comunitaria i temi del progetto NOSTOS: memoria, identità, ritorno. Con la conduzione del giornalista e presentatore Maurizio Socci, ogni appuntamento accompagna il pubblico in una narrazione viva del borgo e della sua cultura del mare. – Con la mostra fotografica “Barabba”, a cura di Sofia Billi Rostirolla, la poesia diventa immagine e sguardo interiore: la figura del nonno pescatore è restituita come simbolo di un tempo che ritorna attraverso gli occhi della memoria. – “Il mare dentro” propone letture poetiche e racconti ispirati alla tradizione marinara di Numana: un gesto corale, fatto di voci e versi, che rievoca l’anima del borgo. – “Di padre in mare” è una conversazione tra generazioni: i pescatori di oggi raccontano il presente e il passato del mestiere, offrendo al pubblico una testimonianza autentica di come la cultura del mare si trasmetta e si trasformi. Tutti e tre i momenti condividono la stessa poetica del progetto: riscoprire, ascoltare, ritornare. NOSTOS non è solo viaggio, ma anche radicamento, racconto e identità in divenire. Ore 19:00 – Aperitivo culturale diffuso nel centro storico (evento su prenotazione a pagamento) Ore 21:15 – “La Dimenticanza, l’Incanto, le Onde” – Lezione spettacolo sul mito delle Ondine di Cesare Catà. Con Paola Giorgi e Cesare Catà. Musiche originali dal vivo del M° Christian Riganelli. Coreografie e danza: Valentina Di Sante. Un viaggio poetico e mitologico attraverso leggende e simboli della donna acquatica. La lezione-spettacolo fonde narrazione, filosofia, danza e musica in una performance che esplora la memoria archetipica e il potere evocativo delle acque. Dalle Naiadi greche alle Selkie celtiche, fino alle leggende del Conero. Anche questo spettacolo è fortemente connesso al concetto di NOSTOS. Le Ondine, figure femminili acquatiche, rappresentano il richiamo del mare e delle origini, il legame con la natura ancestrale e con la parte più misteriosa dell’identità. L’acqua che avvolge, nasconde e restituisce è metafora del viaggio interiore. La lezione-spettacolo crea un ponte tra mitologie diverse, restituendo senso e forma alla poesia dell’inconscio. In questo spettacolo, il ritorno è l’ascolto del mito come chiave per interpretare il presente.

Domenica 12 ottobre – ore 17:00 – Teatro Italia “Atelier Ulisse” – Concerto Corale “Cristo Re” di Numana. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito tranne ove specificato (Aperitivo culturale).