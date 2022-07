JESI – Il maltempo si è abbattuto con forza sulla città di Jesi. Grandine e pioggia hanno fatto danni soprattutto alla casa di Riposo di Via Gramsci, dove ha danneggiato in modo grave un controsoffitto. Il tutto è accaduto verso le 22. Nessun ferito per fortuna ma a acusa dei danni riportati è stato evacuato un intero piano della struttura e ospiti sono stati trasferiti nelle stanze dei piani sottostanti

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, presenti anche i carabinieri ed è arrivato, verso le 23, il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, per rendersi conto di quale sia l’entità dei danni strutturali arrecati dal maltempo.

Allagamenti anche all’ospedale Carlo Urbani, mentre nei pressi del Coppo, uno scooterista è finito contro un albero caduto sulla sede stradale.

Oltre a Jesi tra le città più colpite anche Osimo e Senigallia. Un centinaio gli interventi effettuati dai Vigili dei Fuoco durante la notte, alle 6.30 del mattino sono ancora una quarantina le chiamate di soccorso ricevute dai Vigili del Fuoco di Ancona e dei distaccamenti locali. Per fortuna si tratta di operazioni di piccola entità, per lo più per la rimozione di alberi caduti.