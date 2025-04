MACERATA – Forti attriti tra famiglie di origine peruviana a Macerata, sfociate ieri sera in una rissa avvenuta verso le 19.20 in via Roma a Macerata: per queste condotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile della Questura di Macerata, hanno arrestato quattro persone di età compresa tra i 26 e i 38 anni, tutte di origine peruviana, per rissa aggravata.

Lo scontro è avvenuto, all’angolo con Piazza della Vittoria, nei pressi di un negozio di frutta e verdura. Secondo gli investigatori, la rissa potrebbe essere collegata ai fatti avvenuti il 5 aprile scorso, nell’ambito dei forti attriti tra gruppi di famiglie peruviane stanziali in Macerata, scatenati da futili motivi e degenerati nel tempo in una serie di scontri fisici, minacce e spedizioni punitive. Durante la rissa, uno dei partecipanti ha riportato lesioni personali con una prognosi di dieci giorni.

Due degli arrestati sono stati segnalati per violazione dell’art. 4 della Legge 110/1975, poiché trovati in possesso di un cutter e di una lama da cutter, che sono stati sequestrati. Sequestrato anche un coltello da cucina, consegnato agli Agenti dal titolare del negozio vicino al quale si è verificata la rissa: secondo le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza comunale, il coltello era in possesso di uno dei partecipanti alla rissa. I presunti autori del reato sono stati tutti posti agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell’arresto per il reato di rissa aggravata.