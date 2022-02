Scomparsa a Jesi, 50enne viene trovata alla guida di un’auto rubata in Umbria.

E’ stata rintracciata in Umbria dalla polizia stradale, alla guida di un’auto rubata, una donna di 50 anni scomparsa da Jesi (Ancona) nei giorni scorsi. La donna è stata denunciata per ricettazione e riaffidata ai familiari.

E’ successo nella serata di lunedì lungo la E45, nel Perugino.

Un pattuglia della polizia, impegnata in un servizio di vigilanza stradale, ha fermato l’auto per un controllo trovando alla guida la cinquantenne, la cui scomparsa era stata denunciata qualche giorno fa dai familiari.

La donna, apparsa agli agenti confusa e incapace di fornire risposte coerenti con la situazione, non ha saputo dire perchè si trovasse lì e dove fosse diretta, e perchè fosse alla quida di un veicolo – una Fiat Panda – rubato.

La Panda è risultata infatti oggetto di un furto in un’azienda agricola di Filottrano (Ancona), denunciato ai carabinieri il 3 febbraio.

La cinquantenne, come detto, è stata denunciata e affidata ai familiari giunti in Umbria dalle Marche. Il veicolo è stato restituito al proprietario.