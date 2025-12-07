Lo Spazio Snoezelen di San Severino Marche è una stanza multisensoriale progettata per stimolare i cinque sensi in un ambiente sicuro, controllato e rilassante. Attraverso luci, colori, suoni, aromi e superfici tattili, offre un’esperienza capace di favorire calma, benessere, attenzione e consapevolezza corporea. È un approccio utilizzato a livello internazionale in ambito educativo, terapeutico e riabilitativo per persone con fragilità sensoriali, cognitive, emotive o relazionali.Quello di San Severino Marche è il primo spazio Snoezelen nelle Marche realizzato come struttura completamente autonoma, non collegata a un centro diurno o a un servizio specifico. Questa scelta ne amplia la fruizione: lo spazio può accogliere bambini 0-6 anni insieme ai genitori, persone con disabilità, utenti nello spettro autistico, adulti con stress, ansia o disturbi emotivi, oltre agli anziani con demenza o fragilità neurologiche. L’ambiente, modulabile in base alle esigenze, permette di lavorare sulla gestione delle emozioni, sulla percezione corporea, sulla comunicazione non verbale e sulla riduzione del sovraccarico sensoriale.