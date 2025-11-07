PESARO – “Credo che sia giusto che si faccia chiarezza su questa vicenda, lasciandola nel suo percorso naturale. La politica deve interessarsi di altro e attendere l’epilogo”. Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a margine dell’assemblea generale di Confindustria Pesaro Urbino, commentando l’inchiesta dela Procura di Ancona che coinvolge il consigliere regionale e capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Putzu indagato per falso ideologico dopo un esposto dell’ex sindaco di Fermo Saturnino Di Ruscio per una presunta incandidabilità di Putzu alle elezioni regionali del 2020 nelle quali Di Ruscio fu il primo dei non eletti per FdI a Fermo.



“Mi auguro – ha aggiunto Acquaroli – che possa chiarire tutto in piena serenità”. Putzu è indagato dalla procura di Ancona per falso ideologico, non avendo dichiarato, secondo l’accusa, una condanna in via definitiva del 2018 in sede di candidatura alle regionali del 2020