ANCONA – Sabato 11 novembre ore 17.30, presso il PalaRossini di Ancona, si terrà una serata di racconti e immagini con Matteo Della Bordella, una delle nuove stelle dell’alpinismo italiano e internazionale, ospite del CAI Gruppo Regionale Marche e della sezione CAI di Ancona. Classe 1984, ritenuto uno dei più forti alpinisti della sua generazione, Matteo Della Bordella sta seguendo per il Club Alpino Italiano il progetto CAI Eagle Team, un progetto nazionale avviato ad aprile 2023 che sta dando la possibilità a dodici giovani alpinisti di partecipare a un programma formativo per sviluppare le proprie conoscenze tecniche e il proprio patrimonio culturale. Sei di loro faranno parte della spedizione in Patagonia del febbraio 2025 insieme a Della Bordella. Il progetto sarà raccontato durante la serata ad Ancona, a sottolineare la vocazione del Club Alpino Italiano, da sempre attento all’alpinismo moderno e alla promozione della pratica tra i più giovani. Della Bordella è stato inoltre Presidente dei Ragni della Grignetta – CAI di Lecco, il più prestigioso gruppo alpinistico italiano e ha aperto diverse vie ritenute impossibili ottenendo svariati riconoscimenti, compreso il Grignetta d’Oro 2015 come miglior alpinista italiano.

La via meno battuta – Tutto quello che mi ha insegnato la montagna è il suo ultimo libro, edito da Rizzoli, in cui racconta come l’alpinismo gli abbia cambiato la vita, rendendolo l’uomo che è diventato. Le sfide affrontate in parete – dalle prime scalate con il padre, appena dodicenne, alle eccezionali imprese by fair means, ovvero senza mezzi artificiali – gli hanno regalato enormi soddisfazioni e impartito severe lezioni. Un percorso fatto di successi, di premi, della stima di maestri del calibro di Reinhold Messner, ma anche di cadute, sconfitte e passaggi dolorosi. Una serata carica di immagini mozzafiato, racconti avvincenti ed emozioni che faranno vibrare il cuore degli amanti della montagna, dalle Alpi alla Patagonia, dalla Groenlandia al Pakistan.