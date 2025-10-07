Trentaquattro appuntamenti divisi in quattro cartelloni, a cui si aggiunge la sezione “Altri percorsi” con almeno altre dieci date. Sono questi i numeri della stagione teatrale 2025/2026 del teatro comunale di Caldarola – presentata questa mattina in conferenza stampa – che per la prima volta non presenta un progetto legato solo al paese dove ha sede, ma a tutto il territorio dei cinque Comuni (Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona) coinvolti direttamente nel sostegno all’organizzazione affidata alla Compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia, gestore della struttura.

La nuova sfida del teatro comunale è quella di offrire una proposta per tutti i gusti e tutte le età, con numeri che spesso è difficile trovare nelle grandi città, ma che nei cinque Comuni che fanno squadra rappresentano una sinergia fondamentale. Il primo dei quattro cartelloni è quello della 14esima edizione della rassegna di teatro dialettale “Dialettiamoci” che conta dieci appuntamenti e compagnie che arrivano anche da fuori provincia (si parte sabato 18 ottobre alle 21.15 con Quanno na figlia se spusa del Teatro Club Gubinelli e si conclude domenica 14 dicembre alle 17.15 con lo spettacolo di varietà e le premiazioni delle compagnie). Secondo cartellone è quello della seconda edizione di “Brillanti a teatro” che vede la direzione artistica di Francesco Facciolli, sette appuntamenti e uno fuori abbonamento (si parte il 18 gennaio alle 17.15 con Rumors del circolo di Piazza Alta di Sanrnano e si conclude sabato 18 aprile alle 21.15 con Ditegli sempre di sì della Compagnia L’Aquilone Anffas di Lanciano). La rassegna, che lo scorso anno era abbinata a momenti conviviali nella caffetteria del teatro alla fine degli spettacoli, quest’anno sarà affiancata dagli aperitivi con prodotti locali serviti alla Sala Tonelli di Caldarola. Ci sono poi le due novità della stagione: le rassegne “Ragazzi a teatro” e i “Caffè letterari”. Nel primo caso, sempre a cura di Francesco Facciolli, si tratta di quattro appuntamenti domenicali che prendono il via domenica 16 novembre alle 17 con L’usignolo del Teatro di carta di Recanati e terminano domenica 8 febbraio alle 17 con Fuga in maschera dell’Aps Tuttinsieme di Corridonia. Dodici invece gli appuntamenti dei “Caffè letterari” in programma per due venerdì al mese, alle 21.15, da novembre ad aprile (si parte il 7 novembre con Francesca Monaco che presenta “Paolina Leopardi – All’ombra del poeta” e si conclude il 10 aprile con “Chi dà luce rischia il buio” di Giulia Ciarapica). Un’idea, quest’ultima, che nasce dalla volontà di mettere insieme la bellezza della caffetteria del teatro e di altri luoghi dei cinque Comuni che ospiteranno gli appuntamenti, con il bisogno di vivere la cultura in maniera comunitaria, davanti a un caffè o a una tisana, parlando di libri con scrittori del territorio. A presentare le principali novità della stagione il presidente della Compagnia Valenti, Fabio Macedoni: «Da quest'anno – ha detto – tutti i cinque Comuni hanno aderito a tutte le iniziative del teatro, non solo a Dialettiamoci, proprio a rappresentare il valore territoriale di questa struttura che ha ora un logo, un sito online da oggi e le pagine Facebook e Instagram dedicate. Per quanto riguarda poi Dialettiamoci, chi riceverà i tre premi del pubblico, oltre alla targa avrà anche un piccolo contributo economico per valorizzare il merito degli spettacoli che funzionano e quindi delle compagnie che si impegnano. Il nostro grazie va a tutte le realtà imprenditoriali e commerciali che sostengono il cartellone, poiché credono in un progetto culturale rivolto a tutte le età».

Il sindaco di Caldarola, Giuseppe Fabbroni, ha evidenziato «l’orgoglio per la presentazione così partecipata che dimostra come fare squadra porti maggiori risultati. Il mio ringraziamento va agli sponsor e ai colleghi amministratori (presenti il vicesindaco di Belforte del Chienti Mariella Migliorelli, il vicesindaco di Camporotondo di Fiastrone Leonardo Roselli e l’assessore di Serrapetrona Michele Borri, ndr) che hanno accettato la nostra idea di condividere l’intera stagione. Questo dimostra ciò che vogliamo costruire: un teatro non solo di Caldarola, ma dei cinque Comuni». A sottolineare il grande lavoro svolto per presentare una stagione dai grandi numeri è stato il regista e attore Francesco Facciolli: «Questo è un momento in cui i teatri stanno soffrendo, ma questi cinque Comuni si mettono insieme e provano a proporre un lavoro del genere – le sue parole -. Effettivamente bisogna che ci siano un po' di follia e molto coraggio. C’è una grande varietà nelle proposte e, senza sminuire le altre, credo che da un punto di vista progettuale la più importante sia quella dedicata ai ragazzi e alle famiglie. Perché quello che manca, anche nelle grandi città, è proprio la cultura teatrale, cioè l'educazione del pubblico. Il pubblico non è abituato ad andare a teatro, ci va sempre meno e il pubblico, ahimè, invecchia sempre di più.

Fare invece una rassegna di teatro per ragazzi è importante. Noi teatranti dobbiamo essere bravi a diffondere la nostra passione, perché dobbiamo aggrapparci a queste cose per salvare noi e per salvare le generazioni che stanno arrivando».

Presenti in conferenza stampa diversi rappresentanti delle compagnie teatrali che si esibiranno, il presidente della Uilt Marche, Mauro Molinari, e alcuni imprenditori che sostengono le iniziative: Nando Ottavi, in rappresentanza di Assm e Simonelli Group, Luca Pelacani di Tec e Nazzareno Ortenzi dell’Oro della Terra.

Le conclusioni affidate al presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, che il 30 novembre porterà al teatro di Caldarola il giornalista Ezio Mauro: «Credo che questo esempio di sinergia per la cultura – ha detto – debba fare da traino anche in altri settori, in un momento in cui i Comuni fanno sempre più fatica a gestire i servizi. La vivacità di questo territorio dimostra che fare squadra è possibile e può portare a importanti risultati».

CARTELLONE DELLA 14ESIMA STAGIONE DI DIALETTIAMOCI

Sabato 18 ottobre ore 21.15

Teatro Club Gubinelli

Quanno ‘na figlia se spusa

di Amedeo Gubinelli

Regia Fabio Sparvoli e Alessandra Granata

Sabato 25 ottobre ore 21.15

Filodrammatica Sibilla Pievetorina

Una vita tribbulata

di Giuseppe Iori

Regia Giuseppe Iori

Sabato 1° novembre ore 21.15

Compagnia Teatrale I Gira…Soli Castelfidardo

La jella (Venerdì 17)

di Stefano Pesaresi e Roberto Perini

Regia Roberto Perini

Domenica 09 novembre ore 17.15

Filodrammatica Piorachese

Niente da dichiarare?

Adattamento di Luisella Tamagnini

Regia Luisella Tamagnini

Sabato 15 novembre ore 21.15

Compagnia Teatrale Avis – Aido Esanatoglia

Oddio, la cazzarola!

(dalla” Aulularia” di Plauto … con qualche libertà)

Testo e Regia Bruno Caldarelli

Domenica 23 novembre ore 17.15

Compagnia Fermanelli Moretti Camporota di Treia

Lu postarellu su la cumune

di Dante Cecchi

Regia Quinto Romagnoli

Sabato 06 dicembre ore 21.15

Compagnia Dieci Donne Mamme Matte Camerino

L’Invidia e lu Presidente

di Italo Conti

Regia Alberto Pepe

Sabato 13 dicembre ore 09.00

Convegno PARLANTI e concorso scuole

Sabato 13 dicembre ore 21.15

Gruppo Teatrale Il Focolare Loreto

La strana bottega

di Vincenzo Bordonaro

Adattamento e regia Rita Papa

Domenica 14 dicembre ore 17.15

Cerimonia di premiazione e spettacolo

Ingresso

I settore 15 €

II settore 10 € (Barcaccia e loggione)

Ridotto

Under 18 I settore 7 €

II settore 5 €

Under 12 Omaggio

Abbonamento per nove serate: 90 € (valido solo per il I settore)

BIGLIETTI & ABBONAMENTI – PRENOTAZIONI e VENDITA

Gli abbonamenti saranno disponibili, on line, su Liveticket (https://www.liveticket.it/compagniavalentiaps) fino alla data del 18 ottobre 2025; i biglietti saranno disponibili a partire dal 13 ottobre e fino alla fine del Festival. Inoltre potranno essere acquistati al botteghino del teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo. INFO 335.7681738

CARTELLONE DELLA SECONDA STAGIONE DI BRILLANTI A TEATRO con APERICENA

Domenica 18 gennaio ore 17.15

Compagnia APS Circolo di Piazza Alta Sarnano

Rumors

di Neil Simon (per gentile concessione di MTP Associati)

Regia di Stefano Monti

Domenica 1° febbraio ore 17.15

Teatro Armathan Verona

Maladie d’amour

di Marco Cantieri, Franca Guerra e Adriana Giacomino

Regia degli autori

Domenica 15 febbraio ore 17.15

Compagnia Baroni Rampanti Milano

Venere in pelliccia

Tratto dal romanzo di Leopold von Sacher Masoch

(adattamento di Martino Palmisano)

Regia di Emanuela Bonetti

Domenica 1° marzo ore 17.15

Compagnia Teatrale Gruppo Amici dell’Arte di Offida

Errors, una strana commedia degli equivoci

da Shakespeare e Plauto

di Francesco Facciolli

Regia Scilla Sticchi e Francesco Facciolli

Sabato 7 marzo ore 21.15 Fuori abbonamento

Gruppo di danza Storica Quam Pulchra Es APS

Le Donne nella Musica

da Ildegarda di Bingen a Amy Beach

Sabato 21 marzo ore 21.15

La Filodrammatica di Laives (BZ)

Gioco pericoloso

Commedia brillante in due atti

Testo e regia di Bruno De Bortoli

Domenica 12 aprile ore 17.15

Associazione Teatrale Amatoriale Le Mezze Facce Tolentino

D. O. C. Avanti il prossimo

Liberamente tratto da TOC TOC di Laurent Baffie

Versione dell’Associazione teatrale Le Mezze Facce

Regia di Fabrizio Romagnoli

Sabato 18 aprile ore 21.15

Compagnia teatrale L' Aquilone Anffas Lanciano

Ditegli sempre di sì

di Eduardo De Filippo

Libero adattamento e regia di Lilia Giangregorio

INGRESSO:

Abbonamento

(per 7 serate) 70€

I settore 15€

II settore 10€

Under 15 Omaggio

Sarà possibile anche la formula con apericena, servito nella Sala Polivalente Tonelli; il costo ammonterà a 15 €; chi vorrà partecipare dovrà prenotarlo contestualmente all’acquisto dell’abbonamento o del biglietto d’ingresso.

Fuori abbonamento: 10 € ingresso unico

CARTELLONE DELLA PRIMA STAGIONE DI RAGAZZI A TEATRO!

Domenica 16 novembre ore 17

Teatro di Carta – Recanati

L’usignolo

La storia prende ispirazione dalla fiaba di H.C. Andersen, molto rimaneggiata e con aggiunta di tematiche collaterali. Le tecniche utilizzate sono teatro d'attore e teatro d'ombre; attraverso una serie di idee e invenzioni sorprendenti, la storia viene narrata da una galleria di personaggi comici, tragici, grotteschi interpretati dall'unico attore in scena. Le immagini suggestive e poetiche evocate dal teatro d'ombre attraversano il racconto trasportando lo spettatore in una dimensione incantata.

Domenica 7 dicembre ore 17

Micro Teatro Terra Marique Perugia

Nina

Tratto dal Best seller dell'editoria per bambini Il ciuccio di Nina.

Domenica 11 gennaio ore 17

Isola di confine – Marsciano (PG)

Insegnami a volare

Domenica 8 febbraio ore 17

APS Tuttinsieme Corridonia

Fuga in maschera

INGRESSO:

Adulti 10 €

Under 14 5 €

Under 6 Omaggio

CARTELLONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEI CAFFÈ LETTERARI

7 Novembre ore 21 – Caldarola – Caffetteria del Teatro

Francesca Monaco “Paolina Leopardi – All’ombra del poeta”

21 novembre ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro

Claudio Scagnetti “Impariamo a volare… Ovvero la Rivoluzione dell’Amore”

5 dicembre ore 21- Serrapetrona Vecchio mulino del borgo

Mauro Mogliani “I sogni di Park”

19 dicembre ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro

Nicolas Amici “Vittore Crivelli e i castelli marittimi delle Basse Marche”

16 gennaio ore 21- Cessapalombo Giardino delle Farfalle

Tobias Giacomazzi “Voglio andare senza rotelle”

30 gennaio ore 21- Belforte del Chienti Ex oratorio Capoluogo

Roberto Scorcella "Manuale di sopravvivenza (per anime che non si adattano) e “Aeternum – Il codice della ribellione”

13 febbraio ore 21 – Caldarola – Caffetteria del Teatro

Silvano Fazi introdotto da Agostino Regnicoli “Me sa mijj’anne” e “Piticchjì”

27 febbraio ore 21- Camporotondo Mediateca comunale

Adrian N. Bravi “La nuotatrice notturna”

13 marzo ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro

Ilaria Gobbi – “Figlie di Kalypso – Storie delle artiste marchigiane”

27 marzo ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro

Silvia Gelosi “Dissociazione elementare”

10 aprile ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro

Giulia Ciarapica “Chi dà luce rischia il buio”

ALTRI PERCORSI

Concerti di Musica leggera ed etnica

MA(R)CHE TALENTI spettacolo musicale per giovani emergenti

Spettacolo con Serena Abrami

Teatro di prosa col Teatro del Sorriso

Concerto Gospel il 27 dicembre

Concerto del Coro Polifonico di Tolentino il 21 febbraio