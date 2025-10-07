Trentaquattro appuntamenti divisi in quattro cartelloni, a cui si aggiunge la sezione “Altri percorsi” con almeno altre dieci date. Sono questi i numeri della stagione teatrale 2025/2026 del teatro comunale di Caldarola – presentata questa mattina in conferenza stampa – che per la prima volta non presenta un progetto legato solo al paese dove ha sede, ma a tutto il territorio dei cinque Comuni (Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessapalombo e Serrapetrona) coinvolti direttamente nel sostegno all’organizzazione affidata alla Compagnia teatrale Fabiano Valenti di Treia, gestore della struttura.
La nuova sfida del teatro comunale è quella di offrire una proposta per tutti i gusti e tutte le età, con numeri che spesso è difficile trovare nelle grandi città, ma che nei cinque Comuni che fanno squadra rappresentano una sinergia fondamentale. Il primo dei quattro cartelloni è quello della 14esima edizione della rassegna di teatro dialettale “Dialettiamoci” che conta dieci appuntamenti e compagnie che arrivano anche da fuori provincia (si parte sabato 18 ottobre alle 21.15 con Quanno na figlia se spusa del Teatro Club Gubinelli e si conclude domenica 14 dicembre alle 17.15 con lo spettacolo di varietà e le premiazioni delle compagnie). Secondo cartellone è quello della seconda edizione di “Brillanti a teatro” che vede la direzione artistica di Francesco Facciolli, sette appuntamenti e uno fuori abbonamento (si parte il 18 gennaio alle 17.15 con Rumors del circolo di Piazza Alta di Sanrnano e si conclude sabato 18 aprile alle 21.15 con Ditegli sempre di sì della Compagnia L’Aquilone Anffas di Lanciano). La rassegna, che lo scorso anno era abbinata a momenti conviviali nella caffetteria del teatro alla fine degli spettacoli, quest’anno sarà affiancata dagli aperitivi con prodotti locali serviti alla Sala Tonelli di Caldarola. Ci sono poi le due novità della stagione: le rassegne “Ragazzi a teatro” e i “Caffè letterari”. Nel primo caso, sempre a cura di Francesco Facciolli, si tratta di quattro appuntamenti domenicali che prendono il via domenica 16 novembre alle 17 con L’usignolo del Teatro di carta di Recanati e terminano domenica 8 febbraio alle 17 con Fuga in maschera dell’Aps Tuttinsieme di Corridonia. Dodici invece gli appuntamenti dei “Caffè letterari” in programma per due venerdì al mese, alle 21.15, da novembre ad aprile (si parte il 7 novembre con Francesca Monaco che presenta “Paolina Leopardi – All’ombra del poeta” e si conclude il 10 aprile con “Chi dà luce rischia il buio” di Giulia Ciarapica). Un’idea, quest’ultima, che nasce dalla volontà di mettere insieme la bellezza della caffetteria del teatro e di altri luoghi dei cinque Comuni che ospiteranno gli appuntamenti, con il bisogno di vivere la cultura in maniera comunitaria, davanti a un caffè o a una tisana, parlando di libri con scrittori del territorio. A presentare le principali novità della stagione il presidente della Compagnia Valenti, Fabio Macedoni: «Da quest'anno – ha detto – tutti i cinque Comuni hanno aderito a tutte le iniziative del teatro, non solo a Dialettiamoci, proprio a rappresentare il valore territoriale di questa struttura che ha ora un logo, un sito online da oggi e le pagine Facebook e Instagram dedicate. Per quanto riguarda poi Dialettiamoci, chi riceverà i tre premi del pubblico, oltre alla targa avrà anche un piccolo contributo economico per valorizzare il merito degli spettacoli che funzionano e quindi delle compagnie che si impegnano. Il nostro grazie va a tutte le realtà imprenditoriali e commerciali che sostengono il cartellone, poiché credono in un progetto culturale rivolto a tutte le età».
Il sindaco di Caldarola, Giuseppe Fabbroni, ha evidenziato «l’orgoglio per la presentazione così partecipata che dimostra come fare squadra porti maggiori risultati. Il mio ringraziamento va agli sponsor e ai colleghi amministratori (presenti il vicesindaco di Belforte del Chienti Mariella Migliorelli, il vicesindaco di Camporotondo di Fiastrone Leonardo Roselli e l’assessore di Serrapetrona Michele Borri, ndr) che hanno accettato la nostra idea di condividere l’intera stagione. Questo dimostra ciò che vogliamo costruire: un teatro non solo di Caldarola, ma dei cinque Comuni». A sottolineare il grande lavoro svolto per presentare una stagione dai grandi numeri è stato il regista e attore Francesco Facciolli: «Questo è un momento in cui i teatri stanno soffrendo, ma questi cinque Comuni si mettono insieme e provano a proporre un lavoro del genere – le sue parole -. Effettivamente bisogna che ci siano un po' di follia e molto coraggio. C’è una grande varietà nelle proposte e, senza sminuire le altre, credo che da un punto di vista progettuale la più importante sia quella dedicata ai ragazzi e alle famiglie. Perché quello che manca, anche nelle grandi città, è proprio la cultura teatrale, cioè l'educazione del pubblico. Il pubblico non è abituato ad andare a teatro, ci va sempre meno e il pubblico, ahimè, invecchia sempre di più.
Fare invece una rassegna di teatro per ragazzi è importante. Noi teatranti dobbiamo essere bravi a diffondere la nostra passione, perché dobbiamo aggrapparci a queste cose per salvare noi e per salvare le generazioni che stanno arrivando».
Presenti in conferenza stampa diversi rappresentanti delle compagnie teatrali che si esibiranno, il presidente della Uilt Marche, Mauro Molinari, e alcuni imprenditori che sostengono le iniziative: Nando Ottavi, in rappresentanza di Assm e Simonelli Group, Luca Pelacani di Tec e Nazzareno Ortenzi dell’Oro della Terra.
Le conclusioni affidate al presidente dell’Unione Montana dei Monti Azzurri, Giampiero Feliciotti, che il 30 novembre porterà al teatro di Caldarola il giornalista Ezio Mauro: «Credo che questo esempio di sinergia per la cultura – ha detto – debba fare da traino anche in altri settori, in un momento in cui i Comuni fanno sempre più fatica a gestire i servizi. La vivacità di questo territorio dimostra che fare squadra è possibile e può portare a importanti risultati».
CARTELLONE DELLA 14ESIMA STAGIONE DI DIALETTIAMOCI
Sabato 18 ottobre ore 21.15
Teatro Club Gubinelli
Quanno ‘na figlia se spusa
di Amedeo Gubinelli
Regia Fabio Sparvoli e Alessandra Granata
Sabato 25 ottobre ore 21.15
Filodrammatica Sibilla Pievetorina
Una vita tribbulata
di Giuseppe Iori
Regia Giuseppe Iori
Sabato 1° novembre ore 21.15
Compagnia Teatrale I Gira…Soli Castelfidardo
La jella (Venerdì 17)
di Stefano Pesaresi e Roberto Perini
Regia Roberto Perini
Domenica 09 novembre ore 17.15
Filodrammatica Piorachese
Niente da dichiarare?
Adattamento di Luisella Tamagnini
Regia Luisella Tamagnini
Sabato 15 novembre ore 21.15
Compagnia Teatrale Avis – Aido Esanatoglia
Oddio, la cazzarola!
(dalla” Aulularia” di Plauto … con qualche libertà)
Testo e Regia Bruno Caldarelli
Domenica 23 novembre ore 17.15
Compagnia Fermanelli Moretti Camporota di Treia
Lu postarellu su la cumune
di Dante Cecchi
Regia Quinto Romagnoli
Sabato 06 dicembre ore 21.15
Compagnia Dieci Donne Mamme Matte Camerino
L’Invidia e lu Presidente
di Italo Conti
Regia Alberto Pepe
Sabato 13 dicembre ore 09.00
Convegno PARLANTI e concorso scuole
Sabato 13 dicembre ore 21.15
Gruppo Teatrale Il Focolare Loreto
La strana bottega
di Vincenzo Bordonaro
Adattamento e regia Rita Papa
Domenica 14 dicembre ore 17.15
Cerimonia di premiazione e spettacolo
Ingresso
I settore 15 €
II settore 10 € (Barcaccia e loggione)
Ridotto
Under 18 I settore 7 €
II settore 5 €
Under 12 Omaggio
Abbonamento per nove serate: 90 € (valido solo per il I settore)
BIGLIETTI & ABBONAMENTI – PRENOTAZIONI e VENDITA
Gli abbonamenti saranno disponibili, on line, su Liveticket (https://www.liveticket.it/compagniavalentiaps) fino alla data del 18 ottobre 2025; i biglietti saranno disponibili a partire dal 13 ottobre e fino alla fine del Festival. Inoltre potranno essere acquistati al botteghino del teatro a partire da un’ora prima dello spettacolo. INFO 335.7681738
CARTELLONE DELLA SECONDA STAGIONE DI BRILLANTI A TEATRO con APERICENA
Domenica 18 gennaio ore 17.15
Compagnia APS Circolo di Piazza Alta Sarnano
Rumors
di Neil Simon (per gentile concessione di MTP Associati)
Regia di Stefano Monti
Domenica 1° febbraio ore 17.15
Teatro Armathan Verona
Maladie d’amour
di Marco Cantieri, Franca Guerra e Adriana Giacomino
Regia degli autori
Domenica 15 febbraio ore 17.15
Compagnia Baroni Rampanti Milano
Venere in pelliccia
Tratto dal romanzo di Leopold von Sacher Masoch
(adattamento di Martino Palmisano)
Regia di Emanuela Bonetti
Domenica 1° marzo ore 17.15
Compagnia Teatrale Gruppo Amici dell’Arte di Offida
Errors, una strana commedia degli equivoci
da Shakespeare e Plauto
di Francesco Facciolli
Regia Scilla Sticchi e Francesco Facciolli
Sabato 7 marzo ore 21.15 Fuori abbonamento
Gruppo di danza Storica Quam Pulchra Es APS
Le Donne nella Musica
da Ildegarda di Bingen a Amy Beach
Sabato 21 marzo ore 21.15
La Filodrammatica di Laives (BZ)
Gioco pericoloso
Commedia brillante in due atti
Testo e regia di Bruno De Bortoli
Domenica 12 aprile ore 17.15
Associazione Teatrale Amatoriale Le Mezze Facce Tolentino
D. O. C. Avanti il prossimo
Liberamente tratto da TOC TOC di Laurent Baffie
Versione dell’Associazione teatrale Le Mezze Facce
Regia di Fabrizio Romagnoli
Sabato 18 aprile ore 21.15
Compagnia teatrale L' Aquilone Anffas Lanciano
Ditegli sempre di sì
di Eduardo De Filippo
Libero adattamento e regia di Lilia Giangregorio
INGRESSO:
Abbonamento
(per 7 serate) 70€
I settore 15€
II settore 10€
Under 15 Omaggio
Sarà possibile anche la formula con apericena, servito nella Sala Polivalente Tonelli; il costo ammonterà a 15 €; chi vorrà partecipare dovrà prenotarlo contestualmente all’acquisto dell’abbonamento o del biglietto d’ingresso.
Fuori abbonamento: 10 € ingresso unico
CARTELLONE DELLA PRIMA STAGIONE DI RAGAZZI A TEATRO!
Domenica 16 novembre ore 17
Teatro di Carta – Recanati
L’usignolo
La storia prende ispirazione dalla fiaba di H.C. Andersen, molto rimaneggiata e con aggiunta di tematiche collaterali. Le tecniche utilizzate sono teatro d'attore e teatro d'ombre; attraverso una serie di idee e invenzioni sorprendenti, la storia viene narrata da una galleria di personaggi comici, tragici, grotteschi interpretati dall'unico attore in scena. Le immagini suggestive e poetiche evocate dal teatro d'ombre attraversano il racconto trasportando lo spettatore in una dimensione incantata.
Domenica 7 dicembre ore 17
Micro Teatro Terra Marique Perugia
Nina
Tratto dal Best seller dell'editoria per bambini Il ciuccio di Nina.
Domenica 11 gennaio ore 17
Isola di confine – Marsciano (PG)
Insegnami a volare
Domenica 8 febbraio ore 17
APS Tuttinsieme Corridonia
Fuga in maschera
INGRESSO:
Adulti 10 €
Under 14 5 €
Under 6 Omaggio
CARTELLONE DELLA PRIMA EDIZIONE DEI CAFFÈ LETTERARI
7 Novembre ore 21 – Caldarola – Caffetteria del Teatro
Francesca Monaco “Paolina Leopardi – All’ombra del poeta”
21 novembre ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro
Claudio Scagnetti “Impariamo a volare… Ovvero la Rivoluzione dell’Amore”
5 dicembre ore 21- Serrapetrona Vecchio mulino del borgo
Mauro Mogliani “I sogni di Park”
19 dicembre ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro
Nicolas Amici “Vittore Crivelli e i castelli marittimi delle Basse Marche”
16 gennaio ore 21- Cessapalombo Giardino delle Farfalle
Tobias Giacomazzi “Voglio andare senza rotelle”
30 gennaio ore 21- Belforte del Chienti Ex oratorio Capoluogo
Roberto Scorcella "Manuale di sopravvivenza (per anime che non si adattano) e “Aeternum – Il codice della ribellione”
13 febbraio ore 21 – Caldarola – Caffetteria del Teatro
Silvano Fazi introdotto da Agostino Regnicoli “Me sa mijj’anne” e “Piticchjì”
27 febbraio ore 21- Camporotondo Mediateca comunale
Adrian N. Bravi “La nuotatrice notturna”
13 marzo ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro
Ilaria Gobbi – “Figlie di Kalypso – Storie delle artiste marchigiane”
27 marzo ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro
Silvia Gelosi “Dissociazione elementare”
10 aprile ore 21– Caldarola – Caffetteria del Teatro
Giulia Ciarapica “Chi dà luce rischia il buio”
ALTRI PERCORSI
Concerti di Musica leggera ed etnica
MA(R)CHE TALENTI spettacolo musicale per giovani emergenti
Spettacolo con Serena Abrami
Teatro di prosa col Teatro del Sorriso
Concerto Gospel il 27 dicembre
Concerto del Coro Polifonico di Tolentino il 21 febbraio