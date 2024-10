ANCONA – La Piscina di Ponterosso riapre dopo un restyling iniziato ad ottobre 2021, avviando una fase sperimentale per testare le nuove attrezzature. L’inaugurazione ufficiale si terrà lunedì 14 ottobre alle 15:30, con eventi per tutti. La struttura offre spazi per rieducazione funzionale, corsi di nuoto per adulti e bambini, e una palestra dedicata al fitness. L’Amministrazione comunale invita tutti, soprattutto i residenti del quartiere, a partecipare alla celebrazione di questa attesa riapertura.

La struttura natatoria di Via Luigi Ruggeri è un impianto con a disposizione spazi per la rieducazione funzionale, la fisioterapia in acqua preventiva e post operatoria, i corsi e le lezioni private di nuoto per adulti e bambini e tantissimi corsi di fitness. È presente anche una palestra dedicata al fitness, così da poter abbinare l’allenamento a terra a quello in acqua. Qui vengono praticati nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato.

In attesa dell’evento inaugurale è possibile contattare i gestori della piscina tramite il sito https://www.cogepiancona.it/piscina-di-ponterosso/, la mail info@cogepiancona.it oppure chiamando il numero 071 2861673.