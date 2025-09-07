CINGOLI – Grave incidente questa mattina nel territorio di Cingoli, lungo la strada regionale 502 in direzione San Severino Marche.



Un centauro di 31 anni, ha perso il controllo della moto entrando in una curva ed è finito rovinosamente a terra, riportando diversi traumi. L’uomo, in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette. Nell’incidente non risulterebbero coinvolti altri mezzi.