ANCONA, 06 AGO – Manutenzione del verde lungo le carreggiate, spazzamento meccanizzato, rimozione dei detriti sulla sede stradale e nelle banchine, pulizia e disostruzione delle caditoie, oltre alla verifica della funzionalità dei corpi illuminanti. Sono alcune delle attività che proseguono, “secondo il programma definito”, per gli interventi di igiene urbana e manutenzione lungo l’Asse Nord-Sud di Ancona, una delle infrastrutture viarie più importanti del sistema della mobilità cittadina.

Le attività, avviate lunedì 3 agosto e previste fino al 10 agosto, rientrano nei servizi affidati ad AnconAmbiente nell’ambito del contratto di igiene ambientale sottoscritto con il Comune di Ancona e rappresentano un “intervento programmato di manutenzione urbana su una delle principali arterie cittadine”.

“Un insieme di attività – sottolinea la società di igiene urbana – che guarda non solo al mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro, ma anche alla sicurezza della circolazione e alla prevenzione delle criticità, attraverso una gestione programmata delle infrastrutture urbane”. “La manutenzione delle aree pubbliche rappresenta una componente fondamentale del servizio che AnconAmbiente garantisce quotidianamente alla città – ricorda Antonio Gitto, presidente di AnconAmbiente -. Interventi come quello sull’Asse Nord-Sud dimostrano l’importanza di una programmazione costante capace di coniugare efficienza operativa, tutela dell’ambiente urbano e sicurezza. Abbiamo organizzato le attività in modo da assicurare il massimo risultato possibile riducendo al minimo l’impatto sulla circolazione, con particolare attenzione alla sicurezza degli operatori impegnati sul campo e degli utenti della strada”.

“Per limitare i disagi alla viabilità, – fa sapere la società – le lavorazioni sono state pianificate nelle fasce orarie caratterizzate da una minore intensità di traffico, sfruttando anche il fisiologico calo dei flussi veicolari nel periodo estivo. Gli interventi vengono svolti prevalentemente in orario notturno, dalle 22 alle 4, oppure, in relazione alla tipologia delle attività, alle condizioni meteorologiche e alle esigenze operative del cantiere, nella fascia compresa tra le 4 e le 12”.

Durante l’avanzamento dei lavori sono “previste modifiche temporanee alla circolazione, con restringimenti alternati della carreggiata in entrambi i sensi di marcia, mantenendo sempre transitabile almeno una corsia. Gli svincoli di entrata e uscita potranno essere temporaneamente interdetti, uno alla volta e per il tempo strettamente necessario alle lavorazioni, attraverso l’utilizzo di movieri e segnaletica mobile. In ogni fase dell’intervento sarà garantito il transito dei mezzi di emergenza, di soccorso e delle forze dell’ordine”.

“La qualità urbana si costruisce anche attraverso la cura quotidiana delle infrastrutture e degli spazi pubblici – afferma Stefano Tombolini, assessore ai Lavori pubblici, Manutenzioni, Ciclo integrato dei rifiuti, Igiene urbana e Rapporti con AnconAmbiente spa del Comune -. L’Asse Nord-Sud rappresenta un collegamento fondamentale per la città e questi interventi confermano la volontà dell’Amministrazione di investire sulla manutenzione, sulla sicurezza e sulla qualità dei servizi pubblici. La scelta di programmare le attività nel periodo estivo consente di ridurre l’impatto sulla mobilità e di preparare una delle principali direttrici cittadine alla ripresa delle attività dopo le ferie”.

AnconAmbiente “invita gli automobilisti a prestare attenzione alla segnaletica presente, a moderare la velocità e, ove possibile, a scegliere percorsi alternativi durante le fasi operative del cantiere”. L’intervento sull’Asse Nord-Sud “conferma così il valore della manutenzione programmata come strumento di gestione efficiente del patrimonio urbano: un’attività meno visibile rispetto ad altri servizi, ma essenziale per garantire sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi vissuti quotidianamente dalla comunità”.