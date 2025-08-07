ASCOLI PICENO – Una donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno dopo un incidente sulla superstrada Ascoli-Mare, nei pressi dello svincolo per Castel di Lama (Ascoli Piceno). Lo scontro è avvenuto questa mattina tra due auto, una delle quali sarebbe finita contro il guard-rail.



Secondo le prime ricostruzioni, la donna era al volante di una delle vetture coinvolte. La polizia stradale sta accertando le cause dell’incidente: tra le ipotesi anche quella che un’auto possa aver imboccato la superstrada contromano.

La ferita è stata trasportata in ambulanza in codice rosso dopo aver rifiutato il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Torrette di Ancona. Al momento è sottoposta ad accertamenti per valutare l’entità delle lesioni.



Sul posto sono intervenuti sanitari del 118, vigili del fuoco e polizia stradale. L’incidente ha provocato rallentamenti e code nel tratto interessato