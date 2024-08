In piazza della Madonna i Nomadi, storica band le cui canzoni sono diventate inno per diverse generazioni. Musica che unisce, musica che aggrega alla "Notte Celeste" di Loreto, l’unica di questo colore in Italia proprio perché dedicata alla Madonna e al santuario più importante. Una notte di musica in tante piazze dedicate ai giovani, ma anche alle famiglie, dal dj set alla straordinario tributo a Lucio Dalla.