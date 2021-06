ANCONA – Nel giorno in cui il coprifuoco scatterà dalla mezzanotte e fino alle 5, in vista del possibile ingresso delle Marche in zona bianca a partire dal 21 giugno, la settimana si apre in regione con nuovi 20 casi, ma un numero limitato di tamponi effettuati.

Il contagio

Sono appena 20 i positivi su 358 tamponi molecolari del percorso nuove diagnosi. Rapporto positivi/test 5.6%.Sui 118 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 4 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%”.

Tra i nuovi casi 7 in provincia di Ancona, 6 in provincia di Macerata, 2 in provincia di Pesaro Urbino, 1 in provincia di Ascoli Piceno e 4 fuori regione, mentre non ci sono nuovi casi in provincia di Fermo. Secondo il Servizio Sanità della Regione Marche, “nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.006 tamponi: 476 nel percorso nuove diagnosi (di cui 118 nello screening con percorso Antigenico) e 530 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 4,2%)”. I 20 nuovi casi comprendono 6 soggetti sintomatici, contatti in setting domestico (4 casi rilevati), contatti stretti di casi positivi (6), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (1) e un caso proveniente da fuori regione. Per altri 2 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche. Sui 118 test del Percorso Screening Antigenico “sono stati riscontrati 4 casi positivi (da sottoporre al tampone molecolare) per un rapporto positivi/testati pari al 3%”.

I ricoveri

Dopo diverse settimane di costante calo dei ricoveri, si segnalano nelle ultime 24 ore due nuovi ingressi (98), uno nei reparti di semi intensiva (29), l’altro in quelli non critici (52). Rimane invece invariato il numero di pazienti (17) nelle terapie intensive. A Macerata c’è un solo paziente in attesa di posto letto al Pronto Soccorso; mentre sono 66 gli ospiti delle strutture territoriali. Lieve aumento anche delle dimissioni (4), con il totale di dimessi/guariti che sale a 96.748 (+25).

I decessi

Sono due le vittime nelle ultime 24 ore, si tratta di un 91enne di Cartoceto e una donna di 87 anni di Macerata, entrambi con patologie pregresse. Dall’inizio dell’emergenza il totale dei decessi sale a 3024.