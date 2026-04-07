ANCONA – Un incidente stradale mortale è avvenuto intorno alle 3.30 in direzione Bologna sull’A14, nella galleria Sappanico tra Ancona Sud e Ancona Nord: secondo le prime informazione, la vettura, una Ford Focus, avrebbe tamponato un tir forse fermo per un problema ad una ruota. Ad avere la peggio una passeggera dell’auto che viaggiava sui sedili posteriori, apparsa subito in condizioni critiche e in seguito deceduta.

Ferite e portate in ospedale dal 118 le altre tre persone che erano a bordo dell’auto: il conducente, la compagna che viaggiava sul sedile a fianco, e un bimbo che era seduto dietro e che ha riportato ferite più lievi rispetto agli altri. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale sanitario, anche la Polizia Stradale di Fano e i vigili del fuoco di Ancona.