CAMERINO – Orientarsi in un cambiamento epocale, quello determinato dall’intelligenza artificiale. Una nuova rivoluzione digitale che investe ogni ambito, cambiando modo di lavorare, scrivere, pensare. Appuntamento molto seguito all’università di Camerino nell’ambito del corso in in Comunicazione Scientifica in collaborazione con l’ordine dei Giornalisti delle Marche “Media e Scienza. Informazione, Comunicazione e Innovazione: dal taccuino all’intelligenza artificiale”, dedicato proprio alla IA, con tra gli altri Padre Paolo Benanti, teologo e unico italiano nel comitato per l’intelligenza artificiale dell’ONU.