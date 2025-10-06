Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata questa mattina alle ore 12:13 (ora italiana) al largo della costa marchigiana pesarese. L’evento sismico, localizzato a una profondità di circa 8 chilometri, è stato rilevato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma.

L’epicentro è stato individuato in mare, davanti al litorale di Pesaro-Urbino, alle coordinate 43.9782 di latitudine e 13.3723 di longitudine. La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione lungo la fascia costiera da Fano a Senigallia, nella città di Ancona e in alcune aree dell’entroterra.

In via precauzione, il sindaco di Fano Luca Serfilippi ha disposto l’apertura del Centro operativo comunale per monitorare l’evoluzione della situazione e coordinare eventuali interventi. È stato inoltre incaricato l’Ufficio tecnico comunale di avviare sopralluoghi preventivi in tutte le strutture scolastiche della città, con l’obiettivo di assicurare la piena sicurezza degli edifici e rassicurare famiglie e personale scolastico. In via Guido del Cassero, a titolo cautelativo, è stata disposta la chiusura momentanea al traffico in attesa del sopralluogo dei tecnici comunali. La circolazione è temporaneamente deviata lungo il percorso del Pincio, sotto l’Arco d’Augusto. “La sicurezza dei cittadini, e in particolare dei nostri studenti, è la nostra priorità – dice Serfilippi –. Al momento non si registrano danni, ma abbiamo deciso di procedere con controlli mirati per tranquillizzare la popolazione e garantire la massima serenità”. Al momento non si segnalano danni a persone o cose nel territorio comunale. Il Comune di Fano continuerà a seguire l’evolversi della situazione in raccordo con gli Enti competenti.

Situazione sotto controllo a Senigallia. Ad Ancona, il vicesindaco con delega alla Protezione civile Giovanni Zinni spiega, intorno alle 12.50, che “al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. E’ stata pre-allertata la pattuglia della Polizia locale e, dopo l’uscita degli studenti della scuole, in via del tutto precauzionale inizieremo le prime verifiche con il personale dell’Ufficio Manutenzioni del Comune”. Quando scriviamo, non è stato necessario aprire il Centro operativo comunale (Coc). La situazione è costantemente attenzionata anche a Mondolfo. Quando contattato poco prima delle 13 da èTV Marche, il sindaco Nicola Barbieri informa che “il personale degli Uffici tecnici è già impegnato nelle verifiche preventive negli edifici pubblici, con particolare riferimento alle scuole. Al momento non si segnalano danni a persone o cose”.

L’episodio sismico è avvenuto praticamente nella stessa zona dove si registrarono due forti scosse 5.5 e 5.2 il 9 novembre 2022 che causarono danni e sfollati tra Pesaro e Ancona.

Per quanto riguarda Ancona non risultano danni o segnalazioni, al momento non sono attivi interventi da parte dei Vigili del Fuoco delle Province di Ancona e Pesaro.



Scossa avvertita nitidamente anche a Pesaro, in particolare ai piani alti dei palazzi, fortunatamente, fa sapere il comune pesarese, non si segnalano danni a cose o persone.