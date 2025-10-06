ANCONA – La Corte d’appello di Ancona ha emesso l’atto di proclamazione degli eletti alle elezioni regionali nelle Marche del 28 e 29 settembre scorsi che hanno sancito la riconferma della maggioranza di centrodestra guidata dal presidente della Regione Francesco Acquaroli. Ufficializzata con la proclamazione l’elezione del presidente di Regione e dei 30 consiglieri, seguirà la convocazione della prima seduta assembleare che aprirà la XII legislatura, nel primo giorno non festivo della terza settimana dalla proclamazione, probabilmente lunedì 27 ottobre.

In questo lasso di tempo il presidente rieletto formerà la propria giunta che dovrebbe essere completata nel giro di due settimane. La proclamazione degli eletti pronunciata dalla Corte d’Appello delle Marche viene comunicata al presidente del Consiglio regionale e al segretario generale dell’Assemblea legislativa per i successivi adempimenti. Sarà il presidente del Consiglio regionale ancora in carica, Dino Latini, a convocare la prima seduta della nuova Assemblea. In quella sede, il Consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano: i primi adempimenti saranno l’elezione del nuovo presidente del Consiglio regionale, dei due vicepresidenti e dei due consiglieri segretari che comporranno il nuovo Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale delle Marche.