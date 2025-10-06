MACERATA – C’è anche la provincia di Macerata tra le aree interessate dalla vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando provinciale di Cagliari contro un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico internazionale.



Il blitz, scattato all’alba e denominato “Termine”, ha portato all’esecuzione di 71 provvedimenti nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga, detenzione e cessione di stupefacenti e porto illegale di armi da fuoco.



Decine le perquisizioni condotte in diverse città: Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, oltre 400 i carabinieri coinvolti. Con il blitz di questa mattina i carabinieri hanno disarticolato due distinte associazioni criminali radicate in Sardegna, strettamente collegate con ambienti della criminalità albanese operanti in Toscana e in Veneto, coinvolta anche la regione Marche, in particolare la città di Macerata.



Durante l’attività sono stati sequestrati 88 chili di cocaina, 7 chili di eroina e 370.900 euro in contanti. Importante il sequestro di diverse armi, alcune da guerra come un lanciagranate modello “PanzerFaust”, una granata RPG e una pistola mitragliatrice uzi, “utilizzabili – secondo i carabinieri – nell’esecuzione di strutturate operazioni criminali quali ad esempio l’assalto a furgoni portavalori”.