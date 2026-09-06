Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto un confronto telefonico con i presidenti delle Regioni interessate dalla vertenza Electrolux — Marche, Emilia-Romagna, Lombardia, Friuli Venezia Giulia e Veneto — ai quali ha illustrato lo stato delle trattative con l’azienda, anche alla luce del confronto con le organizzazioni sindacali al Mimit.



Nel corso del colloquio, rende noto il ministero, Urso ha concordato con i governatori un incontro in videocollegamento al Mimit per martedì 8 settembre, con l’obiettivo di proseguire il confronto e rafforzare il coordinamento tra governo e territori sulla vicenda.



È stato inoltre fatto il punto anche sull’iter del non paper promosso dal Governo italiano, con cui si sollecita la Commissione europea ad adottare misure urgenti a tutela della produzione di elettrodomestici in Europa