PESARO – L’avvocatessa Paola Righetti, legale di Massimiliano Santini, uno dei principali indagati nell’inchiesta per corruzione a Pesaro che coinvolge anche l’ex sindaco Ricci, ha rimesso lunedì scorso il mandato come suo difensore. Una decisione, secondo anticipazioni di stampa, verosimilmente collegata al fatto che dopo essere rimasto in silenzio davanti ai pm nell’interrogatorio a seguito dell’avviso di garanzia, Santini, ex collaboratore di Ricci in Comune per gli eventi e la comunicazione sociale, ha poi dialogato con il giornale La Verità contravvenendo alla strategia difensiva processuale.