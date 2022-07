FERMO – Una serra fai da te completa di tutto ben suddivisa negli spazi, peccato che fosse adibita alla coltivazione della marijuana oltre che realizzata in un appartamento. Un 48enne di Altidona aveva trasformato la propria abitazione in un vero e proprio vivaio di marijuana. Nel salone essiccava le piante, in un’altra stanza metteva i germogli in incubazione e in un’altra camera ancora faceva maturare, con apposite lampade alogene, le piante già adulte. E proprio le lampade e il consumo di elettricità hanno tradito l’uomo.

La sua posizione è apparsa subito sospetta alle Fiamme Gialle per via del consumo eccessivo di corrente rispetto alle altre utenze.

Da qui sono partite le indagini. Le ricerche, condotte da Finanziari di Fermo anche con l’aiuto delle unità cinofile anti-droga, hanno permesso di sequestrare dall’abitazione dell’uomo 27 piante di marijuana in fase di crescita, 14 piante in fase di essiccazione e 31 germogli in stato embrionale, oltre a tutti gli strumenti usati per la produzione.

Le operazioni delle Fiamme Gialle si sono estese a un’altra casa vicina, anche questa di proprietà del 48enne di Altidona, dove è stata trovata marijuana, già pronta per l’uso. In tutto sono stati sequestrati complessivamente 838 grammi di droga, presumibilmente pronta per la commercializzazione.